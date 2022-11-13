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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Elazığ'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz vatandaşlarım, yolu doğru olanın yükü ağır olsa da biz bu yükü imanla kaldırıyoruz. Hayat varsa ümit vardır, ülkü vardır. Kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir.

"HEDEFİMİZ SAYIN ERDOĞAN'IN AÇIK ARA FARKLA TEKRAR SEÇİLMESİDİR"

Kardeşlik hukuku kalleşlik fermanını yırtıp atacaktır. Hiçbir mihrak aramıza giremeyecektir. Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı ve gelip geçici değildir. Bin yıldır gönül gönüleyiz. Acımızla ve sevincimizle biriz beraberiz.

2023 yılı demokrasi ve sandık yılıdır. Seçimlere az bir süre kalmıştır. Kader anı yaklaşmaktadır. Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar seçilmesi ve çok güçlü bir Cumhur İttifak'ı grubunun ortaya çıkmasıdır.

"CHP UÇURUMUN KENARINDADIR"

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet edenlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. CHP lideri selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'ya arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır.

CHP kuruluş çizgisinden bütünüyle uzaklaşmıştır. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir. Hukukumuza dört bir koldan saldıran CHP yönetimidir. Onlar ABD'ye gider biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ın sokağına gider biz Adıyaman'ın kalbindeyiz.

"ADAYSAN ADAYLIĞINI AÇIKLA"

(CHP lideri Kılıçdaroğlu'na) Adaysan adaylığını açıkla neyi bekliyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı onu söyle. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete aziz milletimiz hiç onay verir mi?

"GÖZÜMÜZDE PKK NEYSE HDP ODUR"

Bir AK Parti heyetinin anayasa değişikliği konusu ile ilgili Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu da bizim doğal karşılamamız anlaşıldığı kadarıyla münafıkları rahatsız etmiştir.

Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Bu da belgelidir. PKK'nın siyasi bünyesi olan HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü toplar damarıdır. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak ve hukuki bir mecburiyettir. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse de unutmamalıdır.

HDP ile ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bu belediyeleri kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez. Üst perdeden konuşmaz."