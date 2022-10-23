"2023 sandık ve demokrasi yılıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Manisa'da açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "3 hilalin önünü aydınlatıyorsunuz. Heyecanımıza heyecan katıyorsunuz. Türkiye'ye umut katıyorsunuz. Bilmenizi isteriz ki bizlere daha da büyük hamleler için ilham veriyorsunuz.
"TÜRKİYE'YE TUZAK KURANLAR, 2023'TE ALT EDİLECEKTİR"
Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olamaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkamaz. Başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel olamaz, hiçbir şer odağı tutunamaz.
Korkakların üzerine yürüyoruz. Yedi düvelin üzerine gidiyoruz. Teslim olmayacağız. Taviz vermeyeceğiz. Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz. Al bayrağın altında milletçe toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz.
2023 yılı muazzez bir fırsattır. Dönüm noktasıdır. Sandık ve demokrasi yılıdır. Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'te alt edilecektir.
"KILIÇDAROĞLU MEYDAN OKUYOR ANCAK ADAYIM DİYEMİYOR"
2023 seçimleri Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Ya yurdum diyeceğiz ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara ya boyun eğeceğiz, ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız.
Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü duyan yoktur. Tek bildikleri aldatmadır yalandır talandır.
Kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları belirsizdir. 1 buçuk yıldır adayın kim olacağı tartışılıyor ama ortada adayları yoktur.
Kılıçdaroğlu meydan okuyor. Ancak hala adayım diyemiyor. Buna dili varmıyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile devamlı eş tutup ona rakip olarak gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir."
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