MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Konya'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Cumhur İttifakı oldukça yıkılmamızı isteyen hüsran görür. Bizim adayımız Erdoğan'dır. Açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilecektir.

HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir. FETÖ ile el uzatan bugünkü CHP'dir.

Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. Orada gizemli toplantılar yaptı. 8 saatlik bir süre ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti şaibelidir. İzin ve icazet amacıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumunuzdur."