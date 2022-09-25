MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" adlı açık hava toplantıları kapsamında Erzurum'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacaktır.

Cesur ve yürekli haykırışınızın yeri ve göğü sallamasını bekliyorum."