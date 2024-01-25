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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP 55 adayını daha açıkladı

        Son dakika haberi MHP 55 adayını daha açıkladı

        Milliyetçi Hareket Partisi, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:28
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        MHP 55 adayını daha açıkladı
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        Milliyetçi Hareket Partisi, 55 adayını daha açıkladı. Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 büyükşehir ilçe, 2 ilçe, 52 belde belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır."

        Fotoğraf: AA

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