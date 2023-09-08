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        Haberler Gündem Son dakika: Metro istasyonunda yangın paniği!

        Son dakika haberi Metro istasyonunda yangın söndürüldü

        İstanbul Fatih'te bulunan Vezneciler Metro durağının yürüyen merdivenlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:20
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        Metro istasyonundaki yangın söndürüldü
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        Yangın, 16.00 sıralarında Vezneciler Metro İstasyonu'nun yürüyen merdivenlerinde meydana geldi. da saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre yürüyen merdivenlerin motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların yangın tüpleriyle yangını söndürme çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yaşananları anlatan Bekir Sirkeci "Bir anda dumanlar çıkıyordu, bendeki tüpü yandaki tüpü aldım koştum alevler çıkıyordu. İlk anda alevleri söndürdük ondan sonra tüpümüz bitti ikinci tüpü aldık o da bitti daha sonra itfaiye yetişti yani" dedi.

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