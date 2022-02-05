Sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı yapılırken, GS TV üzerinden canlı yayımlanıyor.

Toplantıda söz alan Metin Öztürk, kulübün içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntülü olduğunu dile getirerek, "İnanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren başkanımız da burada. Faruk Süren başkanımın yıllar önce, 'Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur.' şeklinde net bir demeci var. Bu günkü durumu anlatmak bile istemiyorum." diye konuştu.

Öztürk, kulüpte 5 adayın girdiği seçimi Burak Elmas ve yönetiminin kazandığını hatırlatarak, "Geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon avro harcandı, kulübün mali yükü arttı, sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı. Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız. 140 milyon avrodan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, Florya'dan gelecek parayla 4 milyon lira olan borcumuzun tamamının silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir." ifadelerini kullandı.

KOZAK: BAŞKAN KENDİNİ YENİLEMEYE İHTİYACIN VAR

Divan kurulu üyelerinden Hayrettin Kozak, kulüp başkanı Burak Elmas'a, güven tazelemesi için olağanüstü seçimli genel kurul kararı alma çağrısında bulundu.

Mevcut yönetimden bazı isimlerin istifa ettiğini hatırlatan Kozak, şunları kaydetti:

"Sevgili Başkan sıkıntıdasın, kendini yenilemeye ihtiyacın var. Kimse sana 'git' demiyor. Bir karar al. Bugünkü yönetimden arkadaşları al, takviyeler yap. Kurtuluşun yolu evvela buradan başlar. Bunu yap ki biz oturup yeniden başkan da aramayalım. Bugünkü Galatasaray'ımızın böyle bir evreden geçmesi zorunludur. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Seni sevmeyenler 'bunu yapma' der. Çok acil bir karar alacaksın ve hemen seçime gideceksin ki ne senin ne de Galatasaray'ın kaybedecek zamanı var. Bütün kalbimle bunu senden rica ederim."