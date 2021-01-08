"Son yıllarda katıldığım projelerin en güzeli. Londra'daki çocuklara bu zor zamanlarda toplam 50 bin yemek ulaştırdık. Bu projeyle gurur duyulmalı. Şef aşçımız Stefan Pappert, Parsa Sadigh ve bütün gönüllülere teşekkür ediyorum. Londra'nın bana verdiği her şey için minnettarım."