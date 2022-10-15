Messi: Korkutucu

Katar'daki Dünya Kupası'nın başlamasına 1 aya yakın bir süre kaldı. Liglerin devam ettiği bu süreçte yaşanan sakatlıklar milli takımları da derinden etkiliyor.

En endişeli takımlardan biri de Arjantin. Güney Amerika ülkesinde iki büyük yıldız Dybala ve Di Maria sakat ve Dünya Kupası'nda olmamaları da yüksek bir ihtimal.

Takımın en büyük yıldızı Lionel Messi, kupaya az bir süre kala yaşanan bu sakatlıkları 'korkutucu' olarak tanımlıyor: Kupanın başlamasına o kadar az bir süre kaldı ki yaşanabilecek en ufak sakatlık sizi Dünya Kupası'ndan alıkoyabilir.

Bu durumu 'korkutucu' olarak değerlendiren Messi, Di Maria ve Dybala'nın Katar'da kendileriyle beraber olacağından umutlu: Umarım ikisi de iyileşir. Önlerinde bence yeteri kadar zaman var. Umarım hep beraber Dünya Kupası'na sağlıklı ulaşırız.

Arjantin, C Grubu'nda Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika ile karşılaşacak.