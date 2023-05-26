Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkarken, 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.