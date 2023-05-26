Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Son dakika haberi Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini 1 yıl uzattı

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Giriş: 26.05.2023 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini 1 yıl uzattı
HABERTURK.COM

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens'le yeniden anlaştı.

1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanan sarı-kırmızılılar, Mertens'le yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.

Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkarken, 7 gol atıp 4 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 DGS başvuru tarihleri
2023 DGS başvuru tarihleri
Terör örgütü öldüğünü duyurdu, canlı yakalandı
Terör örgütü öldüğünü duyurdu, canlı yakalandı
Sosyal medyadan terör propagandası suçlamasıyla 11 kişi yakalandı
Sosyal medyadan terör propagandası suçlamasıyla 11 kişi yakalandı
TCDD'den 2 il için ilaçlama uyarısı
TCDD'den 2 il için ilaçlama uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.