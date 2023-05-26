Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens'le yeniden anlaştı.
1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanan sarı-kırmızılılar, Mertens'le yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.
Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkarken, 7 gol atıp 4 de asist yaptı.