Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdaki 3 oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti. Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" ifadelerini kullandı.

EMRE KILINÇ, GALATASARAY'A

Çalımbay, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağını resmen açıklarken Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un farklı takımlarda olacağını belirterek işaret fişeğini de ateşledi. Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen Fatih, sezon sonunda Kartal'a geri dönecek. Emre Kılınç'ın da Galatasaray ile el sıkıştığı ifade edildi.