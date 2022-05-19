Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova resmi girişimlere başladı.

Rus ekibinin kurmayları transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı.