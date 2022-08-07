Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Çetin’in Hellas Verona takımından kiralandığı bildirildi.

Milli savunmacının, Lecce'de sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Mert Çetin'in, İtalya Serie A macerası 2019-2020 sezonun başında Roma’ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.

Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.