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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını çıktı - Güncel haberler

        Mersin'de orman yangını çıktı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 18:26
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        Mersin'de orman yangını çıktı
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        Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 21 arazöz, 9 su tankı ve ilk müdahale araçları ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 203 personel sevk edildi.

        Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        YAKLAŞIK 2,5 HEKTAR KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

        Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Yaklaşık 2,5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının çıkış sebebi henüz tespit edilememiş olmakla birlikte konuya ilişkin olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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