Merkezefendi, Beşiktaş'ı tek sayı ile geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ligde dokuzuncu galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet ise sahadan 7. kez mağlup ayrıldı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Can Mavisu, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Von Heidegger 9, Harrison 11, Rogkavopoulos 10, Ayberk Olmaz 15, Hamilton, Arca Tülüoğlu 13, Altan Erol, Peterka 3, Muhammed Doğan Şenli 14

Beşiktaş Emlakjet: Usher 22, Orelik 7, Rich 14, Mooney 9, McCormack 2, Furkan Haltalı 4, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Okben Ulubay 5, Burak Can Yıldızlı 11

1. Periyot: 13-18

Devre: 30-43

3. Periyot: 47-61

Beş faulle çıkan: 35.15 Von Heidegger (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)