Merkezefendi, Beşiktaş'ı tek sayı ile geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ligde dokuzuncu galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet ise sahadan 7. kez mağlup ayrıldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Can Mavisu, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Von Heidegger 9, Harrison 11, Rogkavopoulos 10, Ayberk Olmaz 15, Hamilton, Arca Tülüoğlu 13, Altan Erol, Peterka 3, Muhammed Doğan Şenli 14
Beşiktaş Emlakjet: Usher 22, Orelik 7, Rich 14, Mooney 9, McCormack 2, Furkan Haltalı 4, Emir Adıgüzel, Yağız Aksu, Okben Ulubay 5, Burak Can Yıldızlı 11
1. Periyot: 13-18
Devre: 30-43
3. Periyot: 47-61
Beş faulle çıkan: 35.15 Von Heidegger (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)