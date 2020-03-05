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TCMB, ocak 2020 ödemeler dengesi istatistiklerinde gerçekleşecek revizyonları yayımladı. Buna göre, ödemeler dengesi istatistikleri 2016-18 hizmet istatistikleriyle güncellenecek.

Uluslararası hizmet istatistikleri, ödemeler dengesi istatistiklerine girdi olacak. Genel Ticaret Sistemine göre güncellenen dış ticaret verileri 2013- 2019 yılları için revize edilecek.

11 Mart'ta yayımlanacak olan Ocak 2020 Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde gerçekleştirilecek revizyonlara dair TCMB duyurusu şöyle:

"Ödemeler Dengesi İstatistikleri Revizyon Politikası’na göre, istatistikleri oluşturan verilerde değişiklik yapılması gerektiğinde, kamuoyuna bilgi vermek kaydıyla, geçmiş yıllara ait istatistikler güncellenebilmektedir. Bu çerçevede, 11 Mart 2020 tarihinde yayımlanacak olan Ocak 2020 Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde aşağıda belirtilen revizyonlar gerçekleştirilecektir.

A) Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri’nin Ödemeler Dengesi tablosuna yansıtılması TÜİK 2 Mart 2020 tarihli "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri İle İlgili Açıklama" kapsamında 5 Mart 2020 tarihinde "Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri" haber bültenini ilk defa yayımlamıştır.

Bu çerçevede, Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini (UHTİ) içeren Ödemeler Dengesi istatistikleri 2013-2015 dönemi ve 2019 yılı için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) idari kayıtları kullanılarak, 2016-2018 yılları için UHTİ kullanılarak revize edilecektir. Aylık olarak yayımlanan Ödemeler Dengesi için, TÜİK UHTİ açıklanana kadar GİB idari kayıtlarından uygun istatistiki yöntemle yine TÜİK

tarafından üretilen veriler kullanılacaktır.

B) Genel Ticaret Sistemine Göre Yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri’nin Ödemeler

Dengesi tablosuna yansıtılması

TÜİK, 27 Şubat 2020 tarihli "Dış Ticaret İstatistiklerinde Yapılan Sistem Değişikliği ve Genel Ticaret Sistemine Göre Dış Ticaret İstatistiklerinde Yapılan Revizyon" duyurusu kapsamında, 28 Şubat 2020 tarihinde "Dış Ticaret İstatistikleri"ni

ayrıntılı düzeyde Genel Ticaret Sistemine göre yayımlamaya başlamıştır.

Genel ticaret sistemine göre güncellenen dış ticaret verileri 2013-2019 yılları için revize edilecektir.

Her iki başlıkta yapılacak güncellemeler,

- Cari İşlemler Hesabı/Dış Ticaret Dengesi/İhracat fob ve İthalat cif

- Cari İşlemler Hesabı/Hizmetler Dengesi

- Finans Hesabı/Diğer Yatırımlar/Ticari Krediler

kalemlerine yansıtılacaktır.

Ödemeler Dengesi tablosu mevcut ve yeni sunum karşılaştırması aşağıda yer almaktadır.

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