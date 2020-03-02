Almanya Başbakanı Angela Merkel, "(İdlib’de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var." dedi.

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