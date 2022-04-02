Merdin'de Eren Kış-33 harekatı!

Mardin’de 566 personelin katılımıyla Eren Kış-33 Şehit Jandarma Er Harun Lal Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (566) personel (38) operasyonel tim görev alıyor.