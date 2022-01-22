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Medvedev ve Sabalenka, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ve kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, adlarını 4. tura yazdırdı

22.01.2022 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
Medvedev ve Sabalenka, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.

Erkeklerde geçen yılın finalisti Daniil Medvedev (2 numaralı seribaşı), klasmanın 57. sırasındaki Botic Van de Zandschulp ile oynadığı 3. tur mücadelesini, 6-4, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazandı.

Stefanos Tsitsipas (4), dünya 56 numarası Benoit Paire karşısında zorlansa da korttan 3-1 (6-3, 7-5, 6-7, 6-4) galip ayrılmayı başardı.

Felix Auger-Aliassime (9), Dan Evans'ı (24) 3-0, Taylor Harry Fritz (20) ise Roberto Bautista'yı (15) 3-2 yenerek 4. tura yükseldi.

Sabalenka son 16 isim arasına girdi

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, Marketa Vondrousova'ya (31) karşı ilk seti 6-4 kaybetse de sonraki setleri 6-3 ve 6-1 kazanarak 4. tur biletini aldı.

2018 finalisti Simona Halep (14), Danka Kovinic'i 2-0 (6-2, 6-1), Elise Mertens (19) de Zhang Shuai'yi 2-0 (6-2, 6-2) mağlup ederek yoluna devam etti.

Dünya sıralamasının 61. basamağındaki Alize Cornet ise Tamara Zidansek'i (29) 2-1'lik skorla geçerek son 16'ya kaldı.

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