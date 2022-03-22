Medipol Başakşehir'de düşüş sürüyor

Medipol Başakşehir'in Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Sezona Aykut Kocaman yönetiminde giren turuncu lacivertliler, 8 haftada 2 galibiyet alınca deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.
9'uncu haftadaki Beşiktaş mücadelesinde takımın başında Emre Belözoğlu vardı.
Belözoğlu ve ekibi, 5 haftalık galibiyet serisiyle İstanbul ekibindeki görevine iyi bir başlangıç yaptı.
Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçından ligin 26'ncı haftasına kadar 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Turuncu lacivertlileri 15'inci sırada devralan Emre Belözoğlu, takımı 3'üncü sıraya kadar çıkardı.
Ligin son 4 haftasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan İstanbul ekibi, 6'ıncı sıraya geriledi.
Evinde Vavacars Fatih Karagümrük ve Fraport Tav Antalyaspor'a kaybeden Medipol Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile berabere kaldı, Adana Demirspor'a da 2-1 mağlup oldu.
Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında ligin son sırasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
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