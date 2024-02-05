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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: MEB duyurdu! Okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

        Son dakika haberi MEB duyurdu! Okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.02.2024 - 16:40 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:59
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        Okullarda 1 dakikalık saygı duruşu
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi.

        Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.

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