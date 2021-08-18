MEB duyurdu! Öğretmen ataması takviminde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapıldı. Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecek.

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