MEB'den öğretmenlere ek ücret açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığından, "Öğretmenler, 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak" açıklaması yapıldı.

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