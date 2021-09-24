MEB'den o öğretmen hakkında soruşturma

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.