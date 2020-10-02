İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüz yüze eğitimle ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İHA'nın haberine göre, MEB'den yapılan açıklamada, "Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" denildi.