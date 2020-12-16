MEB'den öğrencilere 6 dersten kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığınca, 4. sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan çalışma fasikülleri hazırlandı.

900 soru içeren 11 fasiküle, http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Fasikül çalışması ile öğrencilerimizin okuma becerileri, matematik ve fen becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. Diğer üniteleri kapsayan fasiküller yayımlanmaya devam edilecek" dedi.