MEB'den LGS ve YKS açıklaması

Son dakika haberi: MEB açıkladı! LGS ve YKS'nin kapsamında değişiklik olacak mı?

HABERTURK.COM

MEB'den yapılan açıklamada, "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.