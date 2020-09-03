Milli Eğitim Bakanlığı: "İl Emri" Bekleyen Öğretmenlerimizin Dikkatine... İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır.

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