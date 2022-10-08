Çevresindeki kadınların eşleri olduğu haberlerine Instagram hikâyesinden yanıt veren Diagne, şunları söyledi:

"Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Aptal insanlar var, anlıyorum ancak bir sonraki seferde bana sorun. Bunlar kardeşlerim. Bunu anlayın artık cahiller. Böyle bir durum bir kez daha yaşanırsa avukatımla görüşürsünüz. Eğer üç tane eş istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana gönderebilirsiniz. S*ktirin gidin şimdi."