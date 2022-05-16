PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve Real Madrid'e transfer olacağı konuşulan Kylian Mbappe, takımının şampiyonlukla noktaladığı sezonda Ligue 1'in En İyi Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Fransız oyuncu, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonda oynayacağı takımın büyük oranda netleştiğini söyleyen genç yıldız, "Bence artık daha fazla sorumluluk alma zamanım geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim. Üç kez üst üste Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilmek büyük bir onur. Yeni sezonda oynayacağım takıma ilişkin kararımı çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağım. Kararımı büyük oranda verdim."

Mbappe bu açıklamanın ardından Fransız televizyonlarına verdiği demeçte kararını 28 Mayıs'tan önce duyuracağını söyledi.

YENİ ADRESİ REAL MADRİD

Mbappe'nin İspanyol devi Real Madrid'e imza atması bekleniyor...

İspanyol basını, Mbappe'nin Real Madrid ile anlaşma detaylarını da paylaştı. Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fransız süper yıldız, sezon başına 25 milyon euro kazanacak. Mbappe, 100 milyon euro da imza parası alacak.