Matt Mooney, Beşiktaş Emlakjet'te

Beşiktaş Emlakjet, kadrosunu Matt Mooney ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun 1 sezonluğuna kadroya katıldığı belirtildi.

Kariyerinde son olarak Almanya'nın Niners Chemnitz takımında forma giyen 1.89 metre uzunluğundaki 1995 doğumlu oyuncu, şutör gard pozisyonunda görev yapıyor.