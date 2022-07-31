Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz’ın gidişiyle boşalan sol bek bölgesini Arthur Masuaku ile doldurmayı planlıyor.

28 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli aşama kaydeden yönetim, West Ham United ile son görüşmelerini yapıyor. Kongolu futbolcu ile her konuda anlaşma sağlanırken Londra temsilcisi ile bir sonraki sene için opsiyon pazarlıkları sürüyor.

Bu transferin 1-2 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Geçen sezon 13 Premier Lig maçında 1 gol atan Masuaku, West Ham United formasıyla çıktığı 128 karşılaşmada 2 kez fileleri sarstı 10 da gol pası verdi.

Öte yandan Beşiktaş’ta Josef De Souza’nın sakatlığı ve Emirhan İlkhan’ın transferi de gündeme gelince orta sahada takviye ihtiyacı doğdu. Emirhan Torino’nun yolunu tutarsa siyah beyazlılar 8 numara bölgesini yerli bir isim ile doldurmayı planlıyor.