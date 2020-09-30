Olayda, bir sitede yaşayan 10 yaşındaki L.Y.K., oyun oynamak için sitenin kapalı oyun alanına gitti. L.Y.K., maske takmadıklarını fark ettiği yabancı uyruklu üç kadını uyardı.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine sinirlenen 3 kadın çocuğu darp etmeye başladı. Kadınların elinden güçlükle kurtulan küçük çocuk evine kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen yabancı uyruklu üç kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı, oyun parkındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun darbedilme anları yer alıyor.

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