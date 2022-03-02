Mardin'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel (38) operasyonel tim görev alıyor.