Mardin'de Eren Abluka-20 Operasyonu başlatıldı!

Mardin'de "Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 679 personel 47 operasyonel tim görev alıyor.