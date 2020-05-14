Mardin'de 2 terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda; terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 terörist, Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan Z.A’nın 2015 yılında örgüte katıldığı, R. A.H’nın ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78’e yükseldi.