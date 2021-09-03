Galatasaray'da affedilen Marcao, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Brezilyalı savunmacı, Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer aldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve yüksek şiddetli koşular gerçekleştirildi.

Antrenmanın devam eden bölümünde yediye yedi hedefsiz pas oyunu oynandı.

Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale maç yapıldı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicâldău, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.

Arda Turan'ın tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.