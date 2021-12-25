Marcao ile Kerem cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray’da bu mücadele öncesinde DeAndre Yedlin, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Marcao ve Berkan Kutlu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.

Sarı-kırmızılılarda Marcao 49. dakikada, Kerem de 78. dakikada gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

İki futbolcu ligin ikinci yarısının ilk maçı olan GZT Giresunspor müsabakasında görev alamayacak.