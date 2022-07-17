Manisa Soma'da paniğe yol açan deprem!

Son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.55'te merkez üssü Soma olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 10,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.