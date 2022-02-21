Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırladı.
Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan maçın 24. dakikasında konuk ekip Yacine Bammou'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Manisa temsilcisi rakibine müsabakanın 30. dakikasında penaltıdan Marvin Gakpa'nın attığı golle yanıt verdi ve skoru 1-1'e getirdi.
35. dakikada yaptığı sert hareket sonucu direkt kırmızı kart gören Nino Kouter, karşılaşmanın kalan süresinde Manisa FK'yi bir kişi eksik bıraktı.
İkinci devrenin 50. dakikasında Muhammet Taha Şahin ile bir gol daha bulan Turgay Altay'ın öğrencileri, geriden gelerek 2-1 öne geçti.
Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmayınca Manisa FK, geriye düştüğü ve 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Bu sonucun ardından ligde 3 karşılaşma sonra kazanarak 33 puana yükselen ev sahibi ekip, maç fazlası ve averajla 10. sırada konumlandı.
Manisa'dan eli boş ayrılarak zirve yarışında yara alan Ümraniyespor ise 39 puanla lider MKE Ankaragücü'nün 3 puan arkasında haftayı 2. sırada tamamladı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında İstanbul'da oynanan maçı Ümraniyespor 1-0 kazanmıştı.
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