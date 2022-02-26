Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Konuk Eyüpspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Manisa FK'nın gollerini 39'da Erhan Çelenk ve 50'de Diallo kaydetti. Eyüpspor'un tek golünü ise Timur Temeltaş attı.

Bu hafta da Eyüpspor'u yenerek puanını 36 yaptı. İki haftadır galip gelemeyen Eyüpspor'un ise 42 puanda kaldı.