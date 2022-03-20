Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı lider MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 55. dakikada Hakan Barış ile 1-0 öne geçti. Konuk ekibe beraberliği getiren golü 90. dakikada Gboly Ariyibi kaydetti.

Bu sonuçla Manisa FK puanını 37'ye lider Ankaragücü ise 59'a yükseltti.

8. dakikada sağ kanat son çizgiden Diallo’nun ortaladığı topa penaltı noktası yakınlarında Erhan’ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Diallo’un pasıyla topla buluşan Hakan Barış’ın rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği top az farkla yandan dışarıya çıktı.

45+2. dakikada Erdem’in sol kanattan ortaladığı topu savunma kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak tekrar Erdem’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

55. dakikada sağ kanattan Erhan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Barış’ın altıpas içerisinde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

79. dakikada Erdem’in ceza sahası çizgisinin yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Erdem’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Manisa FK savunması içerisinde oluşan karambolde Ankaragücü’nde topu önünde bulan Ariyibi’nin düzgün sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1