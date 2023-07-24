Son dakika haberi Manisa'da orman yangını çıktı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İHA'nın haberine göre, kırsal mahallede birçok evin yandığı öğrenilirken, vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendiriliyor.