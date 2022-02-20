Puan tablosunun 4. basamağındaki Manchester United, 2 maç eksiğiyle 15. sırada yer alan Leeds United'a konuk oldu.

Manchester United, Maguire'ın 34, Bruno Fernandes'in 45+5, Fred'in 70 ve Elanga'nın 88. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Leeds United'ın gollerini, 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphinha kaydetti.

Manchester United puanını 46'ya yükseltti, Leeds United ise 23 puanda kaldı.