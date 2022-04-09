İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Haftaya 7. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Everton'a konuk oldu.

Everton, Gordon'ın 27. dakikada kaydettiği golle sezonun 8. galibiyetini alırken, Manchester United ligdeki son 5 maçında 4. puan kaybını yaşadı.

İki maç eksiği bulunan Everton puanını 28'e yükseltti. Bir maçı eksik Manchester United ise 51 puanda kaldı.