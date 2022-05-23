Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiliz ekibiyle henüz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayamasa da Premier Ligi domine etmeye devam ediyor. Bu sezon da takımıyla şampiyonluğa ulaşan İspanyol teknik adam, City ile 5 sezonda 4. kez kupayı kaldırdı.
Aston Villa karşısında 2-0 geri düşmelerine karşın maçtan 3-2 galip ayrılan ve şampiyonluğa ulaşan City'nin teknik patronu Pep Guardiola, "Biz efsaneyiz. Bizler efsaneyiz. Bu ülkede son 5 yılda 4 kere ligi kazandığınızda, bu demek oluyor ki, bu takım özel bir takım" dedi.
Üç üst ligdeki (İspanya, Almanya, İngiltere) 13 yıllık teknik direktörlük kariyeri boyunca 10. lig şampiyonluğuna ulaşan Guardiola, Ferguson'a da yaklaştı. Sir Alex Ferguson, İngiltere Premier Ligi'ndeki 27 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 13 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.
GUARDIOLA İLKAY GÜNDOĞAN VE LIVERPOOL İÇİN NE SÖYLEDİ?
Şampiyonluğu getiren İlkay Gündoğan'ı öven Guardiola, "İçeriye en iyi koşan oyuncuya sahibiz. Kenarlardan geliyorduk ve ceza sahası içinde tempolu bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve İlkay en iyisiydi. Bir gol bulduk ve bu her şeyi değiştirdi. Normal oyunrumuzu oynamıyorduk; ancak bunu halmetmeliydik" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışı verdikleri Liverpool'u da öven Pep Guardiola, "Liverpool gibi bir takım görmedim. Zor olduğunu biliyorum ama onları kocaman tebrik ediyorum. Daha iyi bir takım olmamıza yardımcı oldular. Başarınızın büyüklüğü rakibinizin büyüklüğü ile tanımlanır" açıklamalarını yaptı.
SOYUNMA ODASINDA DİKKAT ÇEKEN SEVİNCİ
Manchester City'yi şampiyonluğa taşıyan Pep Guardiola, Aston Villa maçının bitiminin ardından gözyaşlarını tutamadı.
Soyunma odasındaki bir sevinç görüntüsü ise kutlamaların önüne geçti. Brandon Ashton isimli malzemeci soyunma odasının ıslak zemininde iç çamaşırıyla slalom yaptı, bu görüntüler çok konuşuldu.
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