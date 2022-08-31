Mame Diouf Konyaspor'da

Kariyerinde daha önce Manchester United, Stoke, Hannover, Blackburn ve Molde takımlarında forma giyen Diouf, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'da oynadı.

Diouf, 2021-2022 sezonunda Hatayspor forması ile 37 maça çıktı. Senegalli forvet, sezonu 12 gol 3 asist yaparak tamamladı.

Mame Diouf, yeni sezonda 99 numaralı formayı giyecek.