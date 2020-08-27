DHA

Yangın saat 15.30 sıralarında Maltepe Kayışdağı'nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye helikopteri de yangına havadan müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken olay yerinde bulunan polis ekipleri ormanlık alanı abluka altına aldı.

Ekipler çevrede bulunan şüpheli kişiler üzerinde aramalar yaptı.