Son dakika haberi Malatya'da korkutan deprem!
Malatya Akçadağ'da saat 20.24'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Giriş: 16.06.2024 - 20:58 Güncelleme: 16.06.2024 - 20:58
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 20.24'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
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