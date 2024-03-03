Malatya'da korkutan deprem!

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Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini kaydetti.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, depremin ardından köylerde muhtarlar ve ilgili yerlerle iletişim kurduklarını aktaran Zelyurt, "Depremi şiddetli bir şekilde hissettik. Konteynerde yaşayan vatandaşlarımız bile kısa süreli panik yaşadı. Olumsuz bir durum şu ana kadar gelmedi. Herhangi bir can ve mal kaybı yok" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya, Doğanşehir'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Malatya, Doğanşehir’de 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/To8smxthg0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 3, 2024

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MALATYA VALİSİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Doğanşehir ilçemizde yaşanılan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise deprem nedeniyle ilçede şu anda olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek, "Doğanşehirli hemşehrilerimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Öte yandan ilçede depremden etkilenen vatandaşlardan İbrahim Cintemir, çok şiddetli sallandıklarını belirterek, "Bir süredir depremi unutmuştuk. Bu şekilde böyle şiddetli sallanmamıştık. Kendimizi bir anda dışarı atmak durumunda kaldık." dedi.

Doğanşehir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşamıştı.